‘Sottosopra’ al Mulino Pacifico Gea Martire non lascia stare i santi

Gea Martire ha deciso di non rinunciare alla sua passione per il teatro, anche quando il suo spettacolo “Sottosopra” si svolge al Mulino Pacifico. La scelta di portare in scena la piece in un ambiente così particolare testimonia il desiderio di sfidare le convenzioni e coinvolgere il pubblico in modo diretto. La rappresentazione, che sfrutta il cambio di prospettiva, invita gli spettatori a rivedere le proprie idee sulle situazioni quotidiane. La prima dello spettacolo è prevista per il fine settimana.

Tempo di lettura: 2 minuti Da sempre il ribaltamento delle situazioni funge da efficace espediente drammaturgico per sovvertire gli schemi ed offrire prospettive diverse alla fruizione degli spettatori. È il caso di " Sottosopra ", scritto ed interpretato da Gea Martire, in scena stasera alle 20.30 presso il teatro del Mulino Pacifico per la stagione teatrale della Solot. Il lavoro prende spunto da "Dicerie sui santi e altri malumori" di Davide Morganti; le musiche sono composte ed eseguite dal sassofonista Valerio Virzo. Nel marzo 2020 il mondo è letteralmente "sottosopra" per la nefasta pandemia dovuta al Covid, e i santi decidono di recarsi sulla terra per indurre gli umani ad essere meno attratti dai beni materiali e dal denaro.