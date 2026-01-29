Il 6 febbraio, al Teatro Mulino Pacifico di Benevento, torna in scena “Mare di Ruggine. La favola dell’Ilva 2.0”. Lo spettacolo, molto atteso, fa parte della rassegna Obiettivo T, curata dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento. La rappresentazione promette di portare il pubblico in un viaggio tra realtà e fantasia, parlando di un tema che continua a dividere e coinvolgere la regione.

Tempo di lettura: 3 minuti Ancora un attesissimo appuntamento al Teatro Mulino Pacifico di Benevento, nell'ambito della rassegna Obiettivo T ideata e curata da Solot Compagnia Stabile di Benevento. Prossima fermata il 6 febbraio 2026 con MARE DI RUGGINE. LA FAVOLA DELL'ILVA 2.0, in scena alle 20,30. Testo e regia di Antimo Casertano, con Daniela Ioia, Antimo Casertano, Luigi Credendino e Francesca De Nicolais. Un progetto di Compagnia Teatro Insania. MARE DI RUGGINE è una favola, anche se una favola non è. È la storia di un padre raccontata al figlio. Una storia familiare, lunga cinque generazioni, che viaggia in parallelo con la storia dello stabilimento ex Ilva, poi Italsider di Bagnoli.

© Anteprima24.it - Solot, il 6 febbraio al Mulino Pacifico in scena “Mare di Ruggine. La favola dell’Ilva 2.0”

