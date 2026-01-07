Fiamme tra le mura di casa | donna trovata morta in camera da letto

Nella mattinata di oggi, a Orzinuovi, è stata trovata senza vita la 75enne Maria Teresa Brognoli, vittima di un incendio scoppiato nella sua camera da letto in via Volta. I soccorritori intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Nella mattinata di oggi – mercoledì 7 gennaio – a Orzinuovi, la 75enne Maria Teresa Brognoli è stata trovata senza vita nel suo appartamento di via Volta, vittima di un incendio divampato nella camera da letto. Le prime verifiche dei vigili del fuoco indicano che il rogo potrebbe essere stato.

