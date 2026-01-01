Firenze 18enne tunisino accoltellato nella notte

Nella notte di Capodanno, in piazza del Duomo a Firenze, un ragazzo tunisino di 18 anni è stato ferito con un coltello. L’episodio si è verificato durante i festeggiamenti, causando preoccupazione tra i presenti. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e garantire la sicurezza nella zona.

Firenze, diciottenne accoltellato in centro nella notte di Capodanno - Il giovane, un diciottenne cittadino tunisino, per motivi da chiarire, è stato accoltellato al ... 055firenze.it

