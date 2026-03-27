Nella serata di giovedì 26 marzo, a Cinisello Balsamo, un giovane di 18 anni è stato ferito con due fendenti all'addome. Sul luogo dell'aggressione si sono formati chiazze di sangue sull'asfalto e sono intervenute le ambulanze. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi.

Il giovane è stato centrato da due fenti: ora è ricoverato all'ospedale Niguarda mentre la polizia dà la caccia ai responsabili Due fendenti, il sangue sull'asfalto e le sirene dei soccorritori. Un giovane di 18 anni è stato accoltellato nella serata di giovedì 26 marzo a Cinisello Balsamo. La vittima, un ragazzo di nazionalità, ha riportato gravi ferite e si trova attualmente in ospedale. L'aggressione è avvenuta in via Garibaldi, all'altezza del civico 29. Tutto è accaduto intorno alle 21. Il ragazzo è stato raggiunto da almeno due coltellate: una all'addome, la più preoccupante, e una alla mano sinistra, forse nel tentativo disperato di difendersi dalla lama. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Notte di sangue a Cinisello, 18enne accoltellato all'addome: è grave

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