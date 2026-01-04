Albero crolla su un' auto in transito in via San Martino e sfonda il parabrezza | quattro persone in ospedale

Nel pomeriggio di ieri, un albero è caduto su un'auto in transito in via San Martino, causando danni al parabrezza. L’incidente, avvenuto tra Boccadifalco e Piano Geli, ha coinvolto quattro persone, che sono state ricoverate in ospedale. Si tratta di un episodio che sottolinea l’importanza della manutenzione degli alberi lungo le strade e della sicurezza stradale nella zona.

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio. Un albero si è abbattuto su un'auto in transito in via San Martino, la strada di collegamento fra a Boccadifalco e Piano Geli, nei pressi della chiesa Maria Santissima Addolorata ai Ponticelli, all'altezza del civico 318-320. I quattro passeggeri coinvolti si.

