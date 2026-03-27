Terribile incidente sotto la grandine | muore l' ex pilota di Formula 3 Fabio Bagnoli

Un incidente mortale si è verificato durante una grandinata, coinvolgendo un ex pilota di Formula 3 noto per aver promosso la Coppa Romagna Slalom. La gara si svolge a Borgo Tossignano e richiama numerosi appassionati provenienti dall’Emilia-Romagna e da altre regioni. La vittima ha partecipato attivamente all’organizzazione dell’evento, che si tiene regolarmente nella zona.

Era il promotore della Coppa Romagna Slalom, campionato automobilistico che fa tappa fissa a Borgo Tossignano. Il sindaco Ghini: "Una figura preziosa che trasmetteva entusiasmo" Era conosciuto per essere il più attivo promotore della Coppa Romagna Slalom, il campionato automobilistico diventato un appuntamento fisso a Borgo Tossignano e che chiama appassionati da tutta l’Emilia-Romagna e oltre. Fabio Bagnoli, 48 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto giovedì notte sull’autostrada A1, all’altezza di Barberino di Mugello. Originario di Vinci, in provincia di Firenze, dove risiedeva, Bagnoli aveva avuto una lunga carriera come pilota automobilistico ed era arrivato a gareggiare in Formula 3. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Terribile incidente sotto la grandine: muore l'ex pilota di Formula 3 Fabio Bagnoli Articoli correlati Incidente in A1 sotto la grandine, muore Fabio Bagnoli ex pilota di Formula 3Si chiamava Fabio Bagnoli il quarantottenne che ha perso la vita nell’incidente avvenuto, poco dopo la mezzanotte di ieri giovedì 26 marzo,... Schianto nella bufera sull’A1: morto Fabio Bagnoli, ex pilota di Formula 3Vinci (Firenze), 26 marzo 2026 – Si chiamava Fabio Bagnoli ed era originario di Vinci, l’uomo che ha perso la vita poco dopo la mezzanotte a seguito...