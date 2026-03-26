Un incidente stradale si è verificato poco dopo la mezzanotte sull’autostrada A1, all’altezza di Barberino di Mugello, causando la morte di un uomo di 36 anni. La vittima, originaria di Vinci, era un ex pilota di Formula 3. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto sul posto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso.

Vinci (Firenze), 26 marzo 2026 – Si chiamava Fabio Bagnoli ed era originario di Vinci, l’uomo che ha perso la vita poco dopo la mezzanotte a seguito dell’ incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1 all’altezza di Barberino di Mugello. Aveva 48 anni ed insieme a lui c’era una seconda persona, poi ricoverata in ospedale a Firenze. Tragica carambola in A1, l’auto sbanda e viene travolta da due camion. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’auto sulla quale i due viaggiavano sarebbe finita contro un mezzo pesante in un’isola di sosta all’uscita di una galleria, per poi tornare al centro della carreggiata dove è stata urtata violentemente da due mezzi pesanti che stavano transitando. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schianto nella bufera sull’A1: morto Fabio Bagnoli, ex pilota di Formula 3

Articoli correlati

Schianto nella notte sull’A1: si ferma per aiutare dopo un incidente, travolto e uccisoUn morto e tre feriti è il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte lungo l’Autostrada A1 Milano-Napoli, al chilometro 179...

Schianto in elicottero a Benevento, morto anche il pilota: Venanzio Rapolla aveva 68 anniE' morto nella notte Venanzio Rapolla, 68 anni, colonnello dell'Aeronautica in pensione, che era alla guida dell'elicottero ultraleggero precipitato...