Basket Dusko Ivanovic esonerato dalla Virtus Bologna Già scelto il suo successore provvisorio?

La Virtus Bologna ha deciso di sollevare dall’incarico il proprio allenatore, che ricopriva la posizione da circa diciotto mesi. La decisione è stata comunicata senza preavviso e ha sorpreso molti osservatori del campionato. Contestualmente, è stato annunciato il nome del successore, almeno in via temporanea, per guidare la squadra nelle prossime gare.

Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia dell’ esonero di Dusko Ivanovic, capo allenatore della Virtus Bologna da quasi un anno e mezzo a questa parte. La società bianconera ha annunciato di aver sollevato l’esperto montenegrino dall’incarico di head coach della prima squadra, all’indomani della netta sconfitta rimediata al Forum di Assago in Eurolega contro l’Olimpia Milano. Un ko ininfluente per le sorti della stagione europea delle Vu Nere, che avevano già visto sfumare da alcune settimane le residue chance di accedere ai play-in della massima competizione continentale, anche se il recente trend negativo era appena sfociato anche sul campionato italiano con la pessima battuta d’arresto di domenica scorsa sul campo di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Dusko Ivanovic esonerato dalla Virtus Bologna. Già scelto il suo successore (provvisorio?) Articoli correlati Leggi anche: Efes-Virtus Bologna: la lista dei 12 convocati di Dusko Ivanovic Leggi anche: Sorpresa Virtus Bologna: esonerato coach Ivanovic. La squadra al vice Jakovljevic Una selezione di notizie su Dusko Ivanovic Sorpresa Virtus Bologna: esonerato coach Ivanovic. La squadra al vice JakovljevicLa Virtus Bologna ha esonerato l'allenatore Dusko Ivanovic. La squadra verrà affidata al vice Nenad Jakovljevic. Così il comunicato del club: La Virtus comunica di aver sollevato dall’incarico di Hea ... gazzetta.it Clamoroso Virtus Bologna: esonerato Dusko IvanovicDusko Ivanovic non è più l'allenatore della Virtus Bologna. Il club ha annunciato l'esonero del tecnico montenegrino, il cui contratto scadeva in estate. Contestualmente, ... pianetabasket.com