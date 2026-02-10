Nella zona della Terra dei Fuochi, le forze dell’ordine hanno messo a segno diversi sequestri. Hanno chiuso officine abusive e fermato attività illegali tra Melito, Arzano e Sant’Antimo. L’operazione arriva dopo una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e segue le direttive della Prefettura di Napoli. Le autorità continuano a controllare per fermare il fenomeno dei roghi e delle attività illegali che da anni danneggiano l’area.

Sequestrate officine abusive e attività irregolari in vari comuni dell'area metropolitana in attuazione della recente sentenza CEDU su indirizzi operativi della Prefettura di Napoli. La Polizia metropolitana, coordinata dal Comandante Lucia Rea, ha svolto mirati controlli a Melito, Arzano, Sant’Antimo, nonché a Pompei, Marigliano e a Napoli, e nel quartiere collinare del Vomero per contrastare il fenomeno della cosiddetta Terra dei Fuochi, soprattutto a seguito della recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per tutelare l'ambiente e la salute pubblica. Le attività di controllo hanno portato al sequestro di numerose strutture e veicoli utilizzati in violazione delle normative ambientali ed edilizie. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Terra dei Fuochi: sequestrate officine abusive e attività fuorilegge tra Melito, Arzano e Sant’Antimo

Approfondimenti su Terra dei Fuochi

Nella zona tra Melito e Arzano, i carabinieri hanno effettuato un intervento nel campo rom, sequestrando veicoli, rame e un'officina abusiva.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Terra dei Fuochi

Argomenti discussi: Caivano, controlli nella Terra dei Fuochi: sequestrata discarica e cantiere illegale; Terra dei fuochi, nel 2025 reati ambientali in aumento del 50%; Mondragone, maxi sequestro nella Terra dei Fuochi: sigilli a un’area di 4mila metri quadri; Gli abiti usati al Nord Italia smaltiti illegalmente nel capannone casertano: scatta il sequestro.

Terra dei Fuochi, maxi sequestro per reati ambientaliSequestrate officine abusive e attività irregolari in vari comuni dell'area metropolitana in attuazione della recente sentenza CEDU su indirizzi operativi della prefettura ... ilmattino.it

Maxi operazione della Polizia Metropolitana contro l’abusivismo ambientale nella Terra dei FuochiNapoli – In risposta agli indirizzi del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Michele di Bari, la Polizia ... cronachedellacampania.it

Puok. . Riassunto della prima settimana a Sant’Antimo (È stato bellissimo, nel caso non si fosse capito dalle 18.839.240 volte che l’ho detto in questo video) #puok #santantimo #oinklab - facebook.com facebook