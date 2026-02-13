Lecco apre il Centro per la giustizia riparativa | sarà tra i primi in Italia

Lecco apre il Centro per la giustizia riparativa, un progetto che mira a favorire il risarcimento dei danni tra le parti coinvolte. La decisione arriva dopo che la giunta comunale ha approvato il contratto di affitto con la Provincia, che prevede l’uso completo dell’edificio di via Marco d'Oggiono 15. L’iniziativa sarà tra le prime in Italia a offrire uno spazio dedicato a questa forma di giustizia alternativa.

Frutto della collaborazione tra Comune e l'Innominato, offrirà percorsi gratuiti di mediazione e riparazione del danno. Sede in via Marco d'Oggiono La giunta comunale di Lecco ha dato il via libera definitivo all'apertura del Centro per la giustizia riparativa, approvando una delibera del 5 febbraio, il contratto di locazione con la Provincia per l'utilizzo dell'intero palazzo di via Marco d'Oggiono 15. Il canone annuo sarà di 97.200 euro, con una riduzione a 44.609 euro per il primo anno considerando quanto già versato per il precedente contratto parziale. Il nuovo centro, tra i primi operativi a livello nazionale, partirà il primo marzo 2026 e si occuperà di organizzare, gestire ed erogare i programmi previsti dalla riforma Cartabia, configurandosi come un servizio pubblico e a libero accesso per tutti i cittadini.🔗 Leggi su Leccotoday.it

