Terna | ricavi 2025 in forte crescita oltre 4 miliardi e 3,5 miliardi di investimenti

Terna ha annunciato che nel 2025 i ricavi hanno superato i 4 miliardi di euro, segnando una crescita significativa rispetto all’anno precedente. Nell’ultimo esercizio sono stati investiti oltre 3,5 miliardi di euro, con un incremento rispetto agli anni precedenti. La società ha inoltre comunicato un aumento degli utili, confermando una tendenza positiva nel settore energetico.

Terna ha chiuso l'esercizio 2025 n solida crescita, annunciando un aumento di ricavi ed utili. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli azionisti l’approvazione di un dividendo complessivo per l’esercizio 2025 di quasi 796 milioni di euro, pari a 39,62 centesimi di euro per azione in circolazione e la distribuzione - al netto dell’acconto sul dividendo di 11,92 centesimi - del saldo di 27,70 centesimi di euro per azione, da mettere in pagamento dal 24 giugno 2026 con "data stacco" cedola il 22 giugno 2026. I risultati dell'esercizio 2025 I ricavi pari a 4. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Terna: ricavi 2025 in forte crescita oltre 4 miliardi e 3,5 miliardi di investimenti Articoli correlati Axa, ricavi in crescita del 5% a oltre 115 miliardi nel 2025L’amministratore delegato Thomas Buberl: “Un altro anno di performance molto solida, con una crescita degli utili del +9% nelle nostre attività... Nautica, Ferretti chiude il 2025 in crescita: oltre 1,2 miliardi di ricavi. "Consolidiamo la nostra leadership"Il consiglio di amministrazione di Ferretti ha approvato i principali dati finanziari consolidati preliminari al 31 dicembre 2025, confermando un... Tutti gli aggiornamenti su Terna ricavi 2025 in forte crescita... Temi più discussi: Terna chiude il 2025 con ricavi oltre 4 miliardi e investimenti record; Terna chiude il 2025 con +9,6% ricavi a 4 miliardi e utile netto +4,7%; Diasorin ai minimi da 10 anni dopo i conti sotto le attese e il taglio delle stime per il 2026; Terna: fabbisogno elettrico +2,1% a febbraio e rinnovabili in forte crescita (+27,8%), con l’eolico prima fonte. Terna: ricavi 2025 in forte crescita oltre 4 miliardi e 3,5 miliardi di investimentiLa società che gestisce la rete elettrica ha presentato i risultati dell’esercizio 2025 ed annunciato un dividendo di 39,62 centesimi ... quifinanza.it Terna chiude il 2025 con +9,6% ricavi a 4 miliardi e utile netto +4,7%Terna chiude il 2025 con i principali indicatori economici in miglioramento: ricavi a 4.033,0 milioni di euro (+9,6% sul 2024), di cui oltre 750 milioni arrivano dalle Attività non regolate, Ebitda a ... ansa.it Perquisizioni della Guardia di Finanza al Ministero della Difesa, Terna e Rete Ferroviaria Italiana. Ventisei gli indagati. Nell’inchiesta della Procura di Roma si ipotizzano i reati di corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio nel settore della cybersicurezza. #tg3 - facebook.com facebook Perquisizioni della GdF al ministero della Difesa, in Terna e Rfi: indagini su presunte irregolarità negli appalti informatici x.com