Investimenti record | 2,1 miliardi in alberghi italiani nel 2025

Il settore alberghiero italiano ha attirato 2,1 miliardi di euro nel 2025, spinto dall’aumento di investimenti e dalla voglia di espandersi nel paese. La causa principale risiede nell’interesse crescente di operatori stranieri, che puntano su nuove strutture e rinnovamenti. Molti hotel di lusso e boutique aprono in città come Roma e Milano, portando nuovi lavori e opportunità. La domanda di sistemazioni di qualità continua a crescere, influenzando il mercato.

Anno d'oro per gli alberghi italiani: investimenti in crescita e nuovi trend Il 2025 si conferma un anno record per il settore alberghiero italiano, con investimenti in crescita e un mercato che attira capitali internazionali. Secondo il report del Gruppo IPI, sono state 92 le operazioni chiuse lo scorso anno, per un valore complessivo di 2,1 miliardi di euro, in aumento del 5,4% rispetto al 2024. Milano, Roma e Venezia si confermano le città più attraenti per gli investitori, con transazioni che spaziano dal lusso alla riqualificazione. Tra le operazioni più significative, spicca la vendita dell'hotel JW Mattiott Venice, sull'Isola delle Rose, al gruppo americano Ksl Capital Partners per 140 milioni di euro.