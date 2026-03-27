Terna investe 3,51 miliardi per la sicurezza della rete

Terna ha annunciato un investimento di 3,51 miliardi di euro destinato alla sicurezza della rete elettrica. Nel frattempo, i ricavi sono aumentati del 9,6%, superando i 4 miliardi di euro, mentre l’utile netto è cresciuto del 4,7%, raggiungendo circa 1,11 miliardi. La società ha anche stabilito una cedola di 39,62 centesimi per azione.

Ricavi in crescita del 9,6% a oltre 4 miliardi di euro, utile su del 4,7% a quota 1,11 miliardi e cedola fissata a 39,62 centesimi. Terna chiude il 2025 con i principali indicatori economici in netto miglioramento. Bene pure il margine operativo lordo, salito del 7,2% a 2 miliardi e 750 milioni. Risultati lusinghieri, ottenuti in presenza del nuovo record storico degli investimenti sulla rete, balzati a oltre 3,5 miliardi di euro (+30,6%). Il saldo della cedola pari a 27,70 cent- l’acconto di 11,92 centesimi è già stato corrisposto - è previsto per il 24 giugno con stacco il 22 giugno. «I risultati del 2025 di Terna confermano la crescita di... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Terna investe 3,51 miliardi per la sicurezza della rete Articoli correlati Terna: ricavi 2025 in forte crescita oltre 4 miliardi e 3,5 miliardi di investimentiTerna ha chiuso l'esercizio 2025 n solida crescita, annunciando un aumento di ricavi ed utili. Lo studio Teha-Terna su sicurezza e indipendenza energetica: ogni euro investito nella rete di trasmissione vale 1,3 euro di PilUna fotografia del quadro nazionale ed europeo della transizione energetica, evidenziando i benefici economici, energetici e industriali degli...