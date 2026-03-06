Lo studio Teha-Terna su sicurezza e indipendenza energetica | ogni euro investito nella rete di trasmissione vale 1,3 euro di Pil

Uno studio condotto dal Transmission System Operator nazionale analizza l’impatto degli investimenti nella rete di trasmissione energetica, rivelando che ogni euro speso genera un ritorno di 1,3 euro nel Pil. La ricerca fornisce una panoramica dettagliata sulla situazione energetica e industriale in Italia e in Europa, concentrandosi sui vantaggi economici, energetici e industriali derivanti dagli investimenti nel settore.

Una fotografia del quadro nazionale ed europeo della transizione energetica, evidenziando i benefici economici, energetici e industriali degli investimenti del T ransmission System Operator nazionale. È quella scattata dallo studio "Sicurezza e indipendenza energetica: la rete di trasmissione come leva per la competitività dell'Italia", promosso da Teha Group in collaborazione con Terna, la società che gestisce la Rete di Trasmissione Nazionale. La Rete di Trasmissione Nazionale centrale per la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico. Lo studio, presentato oggi a Roma, evidenzia come la Rete di Trasmissione Nazionale rivesta un ruolo centrale per la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico, con benefici tangibili per la competitività del Paese.