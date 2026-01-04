Riparte il grande tennis su Sky e NOW | tornei ATP WTA in diretta da Brisbane Auckland Hong Kong

Da domenica 4 gennaio 2026, Sky e NOW riprendono la trasmissione di eventi tennistici con quattro tornei in diretta, due del circuito ATP e due della WTA, provenienti da Brisbane, Auckland e Hong Kong. Un’occasione per seguire da vicino le sfide dei migliori giocatori e giocatrici internazionali, segnando l’inizio di una nuova stagione tennistica.

Riparte alla grande la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da domenica 4 a domenica 11 gennaio 2026: due del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA. In ambito maschile si svolgeranno: ATP 250 Brisbane International presented by Anz, Brisbane (Australia). ATP 250 Bank of China Hong Kong Tennis Open, Hong Kong. In ambito femminile: WTA 500 Brisbane International presented by Anz, Brisbane (Australia). WTA 250 ASB Classic, Auckland (Nuova Zelanda). Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW ) è sempre il "campo centrale", il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi.

