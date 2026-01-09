Sinner-Alcaraz e quattro tornei ATP e WTA | una settimana di grande tennis su Sky e NOW

Dal 10 al 17 gennaio, su Sky e NOW, si svolge una settimana ricca di tennis con Sinner-Alcaraz e quattro tornei ATP e WTA, tra Adelaide, Auckland e Hobart. La programmazione offre in diretta e streaming le sfide tra i principali giocatori del circuito, offrendo agli appassionati un’opportunità di seguire da vicino le principali partite di questo periodo.

Dall'esibizione tra i numeri uno e due del mondo ai tornei di Adelaide, Auckland e Hobart: programmazione completa in diretta e streaming dal 10 al 17 gennaio. Il grande tennis torna protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Sabato 10 gennaio riflettori puntati su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i primi due giocatori del ranking. Alcaraz e Sinner inaugurano la stagione Atp 2026 con un'esibizione da quattro milioni € a Seul - L'evento in Corea segna l'avvio del circuito con ricavi record e importanti novità nel calendario e nelle regole per i top player.

