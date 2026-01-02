Fusione Fastweb-Vodafone nasce il nuovo gigante delle telecomunicazioni in Italia

Dal 1° gennaio 2026, Fastweb e Vodafone si uniranno in un’unica realtà, dando vita a un nuovo leader delle telecomunicazioni in Italia. Con oltre 20 milioni di linee mobili, una copertura 5G dell’87% e una rete in fibra di 74 mila km, questa fusione mira a supportare la crescita digitale del Paese. Un passaggio strategico che rafforza l’offerta e le infrastrutture del settore.

Dal 1° gennaio 2026 un'unica realtà con 20 milioni di linee mobili, rete 5G all'87% e infrastruttura in fibra su 74mila km: la nuova Fastweb punta a guidare la trasformazione digitale del Paese.. A seguito della fusione per incorporazione deliberata dalle rispettive assemblee degli azionisti, a partire dal 1° gennaio 2026 Fastweb S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A sono diventate un'unica realtà societaria sotto la denominazione di Fastweb S.p.A.. L' operazione segna l'inizio di un nuovo capitolo per il mercato delle telecomunicazioni in Italia e dà vita a un operatore di primo piano a livello nazionale.

