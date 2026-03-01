Il Circolo Teate Scherma di Chieti al Campionato Nazionale Under 23

Il Circolo Teate Scherma di Chieti partecipa ai Campionati Italiani Under 23 Frecciarossa 2026 di scherma, che si tengono a Caorle dal 28 febbraio al 1° marzo. Quasi 800 atleti e atlete si sfidano per sei titoli in questa competizione nazionale. La manifestazione si svolge nella città metropolitana di Venezia.

