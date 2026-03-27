Il TAR Lazio ha deciso di rivedere la posizione di una candidata esclusa dai concorsi militari, nonostante avesse già iniziato il percorso di selezione. La decisione è arrivata in seguito a un ricorso relativo alla presenza di tatuaggi in fase di rimozione, che avevano portato all’esclusione automatica. Questa sentenza rappresenta un precedente che potrebbe influenzare le future procedure di selezione nelle Forze Armate.

Accolta la linea difensiva dei legali: nuova visita per una candidata. Riconosciuto il peso dei trattamenti laser e dei percorsi già avviati Un tatuaggio che scompare, ma non abbastanza in fretta per la burocrazia. È su questo terreno che si gioca una decisione destinata a incidere sui concorsi nelle Forze Armate: il TAR Lazio ha infatti imposto il riesame della posizione di una candidata esclusa nonostante stesse già completando il percorso di rimozione. Nel ricorso, i legali Michele Bonetti e Santi Delia avevano evidenziato un evidente difetto di istruttoria e di motivazione da parte dell’Amministrazione. Una linea difensiva accolta dal TAR, che ha riconosciuto la sussistenza di un solido “fumus boni iuris”, ovvero una fondatezza giuridica della domanda. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Tatuaggi in rimozione, stop all’esclusione automatica nei concorsi militari: l'ordinanza del Tar che segna un precedente

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