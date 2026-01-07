pista del ghiaccio ordinanza di rimozione

Il Comune di Grosseto ha emanato un’ordinanza per la rimozione immediata delle installazioni relative alla pista sul ghiaccio allestita in piazza De Maria. La decisione riguarda le strutture temporanee, in conformità con le normative vigenti e le esigenze di sicurezza pubblica. La rimozione avverrà nei prossimi giorni, garantendo il rispetto delle disposizioni amministrative e delle normative locali.

GROSSETO Il Comune di Grosseto ha ordinato la rimozione immediata delle istallazioni che facevano parte della pista sul ghiaccio che era stata montata in piazza De Maria. L’ordinanza, firmata lunedì, è arrivata dopo una serie di controlli effettuati dalla Polizia municipale per difformità rispetto alla concessione rilasciata per l’ occupazione di suolo pubblico. L’impianto comunque sarebbe stato smantellato ieri. I motivi? I profili di sicurezza e irregolarità urbanistiche. La pista aveva una concessione temporanea per l’occupazione di un’area di 383,30 metri quadrati in piazza De Maria. L’autorizzazione prevedeva una superficie precisa per pista, cassa, deposito pattini, frigorifero e due gazebo destinati al cambio dei pattini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

