Tassi dei mutui in rialzo il fisso vince sul variabile | i dati aggiornati

A dicembre 2025 si osserva un lieve incremento dei tassi di interesse sui mutui, con il fisso che si conferma come scelta preferenziale rispetto al variabile. Contestualmente, continuano a crescere i prestiti a famiglie e imprese, e si mantiene l’espansione della raccolta bancaria. Questi dati riflettono un contesto di mercato in evoluzione, influenzato dalle dinamiche economiche attuali.

A dicembre 2025 si è registrato un lieve aumento dei tassi di interesse su mutui e finanziamenti, dall’altro prosegue la crescita dei prestiti a famiglie e imprese, così come l’espansione della raccolta bancaria. È quanto emerge dal Rapporto mensile dell’ABI. Mutui casa, i tassi in leggero aumento. A dicembre 2025 il tasso medio sulle nuove operazioni di mutuo per l’acquisto di abitazioni si è attestato al 3,37%, in lieve aumento rispetto al 3,30% di novembre. Il confronto con l’anno precedente resta comunque favorevole: a dicembre 2023 il tasso medio era pari al 4,42%, evidenziando una riduzione significativa su base annua. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

