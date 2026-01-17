Tassi dei mutui in rialzo il fisso vince sul variabile | i dati aggiornati
A dicembre 2025 si osserva un lieve incremento dei tassi di interesse sui mutui, con il fisso che si conferma come scelta preferenziale rispetto al variabile. Contestualmente, continuano a crescere i prestiti a famiglie e imprese, e si mantiene l’espansione della raccolta bancaria. Questi dati riflettono un contesto di mercato in evoluzione, influenzato dalle dinamiche economiche attuali.
A dicembre 2025 si è registrato un lieve aumento dei tassi di interesse su mutui e finanziamenti, dall’altro prosegue la crescita dei prestiti a famiglie e imprese, così come l’espansione della raccolta bancaria. È quanto emerge dal Rapporto mensile dell’ABI. Mutui casa, i tassi in leggero aumento. A dicembre 2025 il tasso medio sulle nuove operazioni di mutuo per l’acquisto di abitazioni si è attestato al 3,37%, in lieve aumento rispetto al 3,30% di novembre. Il confronto con l’anno precedente resta comunque favorevole: a dicembre 2023 il tasso medio era pari al 4,42%, evidenziando una riduzione significativa su base annua. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Tassi BCE invariati, cosa cambia per i mutui e cosa scegliere tra tasso fisso e variabile
Leggi anche: Doppio rialzo dei tassi di interesse dalla Bce, mutui a rischio impennata
Mutui: le novità di gennaio 2026; Mercato mutui: 2025 anno positivo ma prudente, vince ancora il tasso fisso; Mutui 2025: il fisso domina nonostante il calo dei tassi variabili; Tassi dei mutui 2026, Bce blocca gli aumenti: chi guadagna dal periodo di stabilità.
Mutui a tasso fisso da 3,10% con BPER Banca a gennaio 2026 - In un mercato ancora incerto, BPER Banca propone mutui a tasso fisso vantaggiosi per chi cerca stabilità. mutuionline.it
Mutui per la casa, brutte notizie per chi deve comprare ora: i tassi tornano a salire. L’ipotesi sui prossimi mesi - Prevale il tasso fisso, a fronte dell'incertezza sull'andamento dei tassi di interesse per prestiti e mutui. msn.com
Mutui, nel 2025 il tasso variabile è stato il più conveniente ma il 96% ha scelto il fisso - Calano gli importi medi dei mutui per comprare casa nel 2025, si accorciano le durate e resta forte la preferenza per il tasso fisso ... quifinanza.it
A dicembre continua la crescita dei prestiti a famiglie e imprese. Media tassi mutui sale a 3,37% ilsole24ore.com/art/a-dicembre… x.com
Mutui in Abruzzo, nel 2025 tassi in controtendenza Nel 2025 il mercato dei mutui in Abruzzo mostra un andamento differenziato tra fisso e variabile. Secondo l’Osservatorio di MutuiOnline.it, il TAN medio del tasso fisso è cresciuto di 50 punti base, mentre i - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.