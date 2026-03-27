A Taranto, un uomo di 37 anni è stato arrestato con l'accusa di spaccio di cocaina e riciclaggio. Durante le operazioni sono stati sequestrati droga, denaro e parti di ricambio auto di provenienza sospetta. I cani addestrati Bruce ed Escobar hanno individuato la cassaforte nascosta con la droga. Le forze dell'ordine hanno condotto le perquisizioni nel suo domicilio e in altre aree associate.

È di un arresto e numerosi sequestri il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Taranto, dove un uomo di 37 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine, avviata nelle scorse settimane, ha portato anche alla denuncia di un presunto complice di 64 anni e al recupero di componenti di autovetture di sospetta provenienza illecita. Le indagini e l’arresto del 37enne Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo che gli agenti della Squadra Mobile, in particolare la sezione Falchi, hanno monitorato per diverse settimane i movimenti di un pluripregiudicato tarantino di 37 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Taranto, i cani Bruce ed Escobar scovano la cassaforte della cocaina: arrestato 37enne

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