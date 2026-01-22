La Polizia di Stato ha condotto un intervento nel quartiere San Cristoforo, impegnandosi nel controllo del territorio. Durante l’operazione, cani della Polizia hanno individuato droga, armi e munizioni, contribuendo alla prevenzione di attività illecite e al rafforzamento della sicurezza locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione straordinaria nel quartiere. La Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere San Cristoforo, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di droga e prevenire fenomeni di illegalità diffusa. L’attività è stata coordinata dalla Questura di Catania, con pattugliamenti mirati nelle viuzze e nei punti considerati più sensibili. Il ruolo chiave dei cani-poliziotto. Protagonisti dell’operazione sono stati Maui, Ares e Orso, i cani-poliziotto dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, specializzati nella ricerca di droga, armi ed esplosivi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - San Cristoforo, cani della Polizia scovano droga, armi e munizioni

Leggi anche: San Cristoforo, denunciati due fratelli: avevano armi e munizioni illegali

Controlli straordinari a San Cristoforo: sequestrate centinaia di dosi di droga, munizioni e una pistola giocattoloNella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli straordinari nel quartiere San Cristoforo, sequestrando numerose dosi di droga, munizioni e una pistola giocattolo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: I cani antidroga della questura trovano oltre un chilo e mezzo di marijuana duante i controlli preventivi; Controlli in Fonderia: stangato l'Home bar; Controlli a tappeto nel Fermano In azione anche i cani antidroga Sostanza nascosta in un cestino.

Cani antidroga a San Cristoforo: sequestrati 1,5 kg di marijuanaCATANIA – La polizia ha sequestrato un chilo e mezzo di marijuana nascosta in un’auto e un’area comune di un condominio a San Cristoforo. I poliziotti delle volanti, coadiuvati dalle unità cinofile an ... livesicilia.it

San Cristoforo, blitz antidroga della Polizia di Stato: sequestrati 1,5 kg di marijuanaCATANIA - La Polizia di Stato di Catania ha sequestrato un chilo e mezzo di marijuana nascosta tra un’autovettura e un’area comune di un condominio nel ... newsicilia.it

Riscaldamenti non funzionanti, protesta degli studenti del Cristoforo Colombo alle ex Caserme Revelli Coinvolti gli indirizzi alberghiero e liceo sportivo. Disagi per un contrattempo nella fornitura di gasolio, domani il ritorno alla normalità facebook