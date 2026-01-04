Se Emily in Paris non prosegue oltre la quinta stagione, potrebbe rappresentare una scelta più appropriata. Anche i fan riconoscono che, sebbene la serie attragga molta attenzione, il suo gradimento reale è soggetto a discussione. La popolarità digitale non sempre corrisponde alla qualità percepita, e questa riflessione invita a valutare con attenzione il valore complessivo della produzione.

La quinta stagione di Emily in Paris ha generato come sempre molto traffico, ma non possiamo confondere la popolarità con il gradimento degli spettatori. E questo è il caso. La serie con protagonista Lily Collins è stata controversa fin dal primo giorno, non tanto per la sua storia o i suoi personaggi, ma per la sua nomination ai Golden Globe e tutto ciò che ne è seguito. Da quel momento in poi molte persone, anche quelle che avevano apprezzato i primi episodi, hanno iniziato a vedere lo show sotto una luce diversa. Con il passare del tempo e delle stagioni, le critiche nei confronti del titolo di Netflix non hanno fatto che aumentare, al punto che sembra che siano più le persone che la guardano per paarlarne male che per assecondare un guilty pleasure. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Se Emily in Paris non andasse oltre, sarebbe meglio. La pensano così anche i fan

