In Scandinavia i tifosi dello United non sanno se ridere o piangere | Rasmus Hojlund eroe di Genoa-Napoli

In Scandinavia i tifosi dello United ancora non si rassegnano alla partenza di Rasmus Hojlund e Scott McTominay. Sono tifosi norvegesi, il gruppo ufficiale dei sostenitori in Norvegia, che seguono il Manchester United da anni. Ora, con Hojlund che si è trasferito al Napoli, si sentono divisi tra rabbia e amarezza. La loro reazione è evidente: alcuni non riescono a capire se ridere o piangere, perché il loro nuovo eroe ora gioca contro di loro. La delusione è palpabile e il sentimento di perdita

C'è un filo rosso che lega il Manchester united al Napoli. E' quello dei tifosi dello United. Quando poi questi tifosi abitano in Scandinavia e sono il gruppo ufficiale dei sostenitori in Norvegia, allora si capisce che la partenza di Scott McTominay e Rasmus Hojlund verso il Napoli proprio non è scesa più. Il gruppo è quello del Supporter Scandinavia "Rasmus Hojlund si è preso la responsabilità nei tempi supplementari, diventando l'eroe del Napoli con una doppietta" scrive il sito.. "La serata più emozionante del sabato di Serie A è andata in scena al Ferraris, nella sfida tra Genoa e Napoli: una partita segnata da interventi del Var, cartellini rossi e una decisione arrivata proprio allo scadere. HOJLUND DAL DISCHETTO: NAPOLI AVANTI AL 94' Minuto 94. Pressione massima, responsabilità totale. Rasmus Højlund va sul dischetto e non trema: rigore trasformato, Napoli avanti nel finale. È il gol che pesa una stagione intera: freddezza, personalità, facebook Doppietta e rigore decisivo allo scadere! Rasmus Hojlund è il Panini Player Of The Match di #GenoaNapoli!

