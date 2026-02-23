Tajani | Sui dazi serve chiarezza dagli Usa no a guerre commerciali

Tajani afferma che i dazi sono al centro di tensioni commerciali, causate dall’incertezza sulle intenzioni degli Stati Uniti. La richiesta di trasparenza nasce dalla preoccupazione che le misure protezionistiche possano danneggiare le relazioni economiche. Durante il G7, il ministro punta a ottenere chiarimenti sulla posizione americana e sui prossimi passi. L’obiettivo è evitare escalation di tariffe che rischiano di influenzare anche le imprese italiane.

«Alla riunione del G7 sul commercio internazionale ascolteremo quello che diranno gli americani. Abbiamo bisogno di chiarezza, di sapere esattamente qual è la proposta, cosa intendono fare anche con l’accordo raggiunto. Anche la sentenza della Corte Suprema non è chiara per esempio per quanto riguarda la questione eventuale dei risarcimenti ». Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani a Bruxelles, ribadendo che «le guerre commerciali non servono a nessuno». «Lavoreremo uniti, la linea dell’Italia è quella di lavorare insieme all’Europa e ai nostri partner per far sì che si mantengano gli impegni e soprattutto la nostra preoccupazione è quella di rassicurare tutte le imprese italiane che esportano», ha evidenziato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

L'Unione Europea sospende i lavori sui dazi a causa della mancanza di chiarezza proveniente dagli Stati Uniti.

L'Unione Europea ha deciso di sospendere temporaneamente l'iter legislativo sull'accordo commerciale, a causa della mancanza di garanzie chiare da parte degli Stati Uniti.

