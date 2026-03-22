Grave incidente stradale questa sera al Corso Garibaldi, dove due persone hanno perso tragicamente la vita dopo essere state investite da un’auto lanciata ad alta velocità. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Secondo le prime informazioni raccolte, il veicolo avrebbe travolto le vittime senza lasciare loro scampo. L’impatto, avvenuto in una zona centrale e particolarmente trafficata, ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e la polizia municipale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a effettuare i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tragedia al Corso Garibaldi: auto a tutta velocità travolge due persone, morti sul colpo

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