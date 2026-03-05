TFA sostegno secondo ciclo Indire e Università | ampliamento della platea ma requisiti precisi Il Punto di Chiara Cozzetto

Durante la puntata del 4 marzo di Question Time, condotta da Andrea Carlino, Chiara Cozzetto di ANIEF ha illustrato i dettagli dei nuovi percorsi Indire per la specializzazione sul sostegno nel secondo ciclo. Ha parlato dei requisiti richiesti, dei costi associati e del numero di posti disponibili, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione attuale.

Durante la puntata del 4 marzo del nostro Question Time, condotta da Andrea Carlino, Chiara Cozzetto (ANIEF) ha fatto il punto sui nuovi percorsi Indire per la specializzazione sul sostegno, chiarendo requisiti, costi e numero dei posti previsti per il secondo ciclo.