Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2026, Sam Lowes si è confermato il più veloce, superando anche nel turno successivo il pilota italiano. La gara si svolge a Portimao, nel secondo round del campionato mondiale Superbike. La sessione ha visto numerosi piloti impegnati in confronti diretti sulla pista portoghese.

Sam Lowes fa sul serio e si conferma il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2026, valevole come secondo round stagionale del Mondiale Superbike. Il britannico del team Marc VDS ha firmato il miglior tempo assoluto del venerdì a Portimao in 1’39?941, candidandosi ad un ruolo da protagonista in vista delle tre gare previste tra sabato e domenica. Il turno pomeridiano ha visto una clamorosa prova di forza della Ducati, che ha piazzato addirittura cinque piloti nella top5 della graduatoria ponendo le basi per un weekend potenzialmente trionfale. Alle spalle di Sam Lowes, unico del lotto capace di scendere sin qui sotto l’1:40, si è inserito al posto d’onore proprio come in FP1 il leader del campionato e favorito della vigilia Nicolò Bulega. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Sam Lowes beffa Bulega anche nel secondo turno di libere a Portimao

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