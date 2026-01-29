Superbike Nicolò Bulega svetta nel Day-2 dei test di Portimao dominati dalla pioggia

A Portimao si sono conclusi i test pre-stagionali di superbike, tra pioggia e strade bagnate. Nicolò Bulega si mette subito in evidenza, facendo segnare il miglior tempo nel secondo giorno. La pioggia ha complicato le cose a tutti i piloti, ma lui ha tenuto duro e si è mostrato più veloce degli altri. Ora si aspetta il via della stagione, mentre le condizioni meteo rimangono instabili.

Si chiudono, tra tanta pioggia, i test pre-stagionali dedicati alla superbike di Portimao (Portogallo). Sullo splendido tracciato lusitano, dopo un Day-1 funestato dalle precipitazioni, anche nella giornata odierna i lavori sono stati complicati dall'asfalto bagnato, che non ha permesso ai piloti di spingere al massimo e, soprattutto, ha drasticamente ridotto il numero dei giri effettuati. Nicolò Bulega (Ducati Aruba) ha concluso la giornata in vetta con il tempo di 1:59.144 con appena 18 tornate completate. Alle sue spalle, a soli 39 millesimi, il suo compagno di team, lo spagnolo Iker Lecuona (Ducati Aruba) in 1:59.

