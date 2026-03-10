Il 26 marzo, Nintendo rilascerà l’edizione Switch 2 di Super Mario Bros. Wonder. Il gioco include Bellabel Park, un nuovo hub sociale, e offre 23 modalità di gioco diverse. La versione si distingue per queste caratteristiche rispetto alle precedenti. La presentazione è stata annunciata ufficialmente e il titolo sarà disponibile nei negozi e online.

Il 26 marzo, Nintendo lancerà l’edizione Switch 2 di Super Mario Bros. Wonder, un titolo che si distingue per l’introduzione dell’hub sociale Bellabel Park e per la presenza di ben 23 nuove modalità. Questa versione non rappresenta un semplice aggiornamento tecnico, ma una vera espansione del gioco originale, arricchita da Rosalina come personaggio giocabile e da sfide nel Toad Brigade Training Camp. La comunità dei giocatori italiani si prepara a ricevere contenuti che ridefiniscono il modo di vivere il gioco in compagnia, con un sistema di progressione basato sulla raccolta di acqua Bellabel e sulla personalizzazione dell’ambiente. L’uscita imminente promette di trasformare l’esperienza di gioco attraverso nuovi power-up come il Flower Pot Mushroom e badge doppi che combinano abilità diverse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Super Mario Wonder: 23 modalità e Bellabel Park in arrivo

Articoli correlati

È in arrivo un Nintendo Direct a Febbraio 2026 con un nuovo Super Mario 3D?Sono passati diversi mesi dall’ultimo Nintendo Direct generale, andato in onda il 12 settembre 2025, e l’attesa per il prossimo appuntamento continua...

Super Mario Galaxy: l’arrivo di un amato personaggio Nintendo nel nuovo spot del film?Il film Super Mario Galaxy sta ampliando il franchise dei film d’animazione della Illumination in modi nuovi, e questo potrebbe significare...

Altri aggiornamenti su Super Mario Wonder

Discussioni sull' argomento Super Mario Run: Nintendo lancia un evento speciale dedicato a Super Mario Bros. Wonder; Pokémon Pokopia disponibile da oggi.

Super Mario Bros. Wonder, dettagli e prime impressioniSe ci avessero descritto ieri l'altro la natura di Super Mario Bros. Wonder, avremmo archiviato l'eventuale rumor come una clamorosa bufala. Non perché non fosse credibile un Super Mario ... multiplayer.it

Le menti dietro Super Mario Bros. Wonder - La Bustina di LakituChi sono i principali creativi dietro la realizzazione di Super Mario Bros. Wonder? Conosciamoli assieme nell'ultimo episodio de La Bustina di Lakitu. La saga bidimensionale di Super Mario Bros., dopo ... multiplayer.it

Super Mario Run riceve un evento speciale a tema Super Mario Bros. Wonder x.com

In Super Mario Run sono ora disponibili missioni ispirate a Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel! Completale entro il 3 aprile per ottenere nel gioco un tris di statue speciali! Gioca gratuitamente: https://ntdo.com/6182A - facebook.com facebook