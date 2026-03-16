Al via la stagione dei treni storici | il primo è il Besanino Express e riparte dal 29 marzo

Da fanpage.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da marzo è iniziata la stagione dei treni storici in Lombardia, con il Besanino Express che partirà il 29 marzo alle 9:25. Questo treno storico rappresenta il primo di una serie di itinerari che ogni anno attirano numerosi appassionati di treni d’epoca. La ripresa delle corse è stata annunciata ufficialmente, e il treno partirà dalla stazione di partenza prevista.

Siamo ufficialmente entrati nella stagione dei treni storici della Lombardia, che attirano ogni anno migliaia di appassionati: il primo a partire è il Besanino Express il 29 marzo alle 9h25. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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