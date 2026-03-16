Al via la stagione dei treni storici | il primo è il Besanino Express e riparte dal 29 marzo

Da marzo è iniziata la stagione dei treni storici in Lombardia, con il Besanino Express che partirà il 29 marzo alle 9:25. Questo treno storico rappresenta il primo di una serie di itinerari che ogni anno attirano numerosi appassionati di treni d’epoca. La ripresa delle corse è stata annunciata ufficialmente, e il treno partirà dalla stazione di partenza prevista.

Siamo ufficialmente entrati nella stagione dei treni storici della Lombardia, che attirano ogni anno migliaia di appassionati: il primo a partire è il Besanino Express il 29 marzo alle 9h25. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Treni storici in Lombardia, si riparte sabato 29 marzo con il Besanino Express Leggi anche: Riparte la stagione dei treni storici: c'è anche il Besanino Express Una raccolta di contenuti su Besanino Express Temi più discussi: Torna il Besanino express: al via la stagione dei treni storici da Milano; Riparte la stagione dei treni storici: c'è anche il Besanino Express; Treni storici in Lombardia: riparte la stagione dei viaggi d’epoca; Il fascino dei treni storici passa da Monza: torna il viaggio panoramico sul Besanino Express. Treni storici in Lombardia, si riparte sabato 29 marzo con il Besanino ExpressIl primo viaggio (nel tempo) della stagione 2026 è lungo la linea panoramica per Molteno: partenza da Milano e arrivo Lecco. Ritorno a pomeriggio inoltrato ... ilgiorno.it Riparte la stagione dei treni storici: c'è anche il Besanino ExpressIl calendario del 2026 prevede oltre 20 itinerari, dalla primavera all’autunno, tutti con partenza da Milano. Tra i percorsi di maggiore richiamo si conferma la linea turistica Palazzolo-Paratico ... leccotoday.it Riprende la stagione dei treni storici in Lombardia. Il primo appuntamento è per sabato 29 marzo 2026, con il Besanino Express: la partenza è prevista alle 9.25 dalla stazione di Milano Centrale. Il convoglio si dirigerà verso la Brianza fino ad arrivare a Monz - facebook.com facebook #TreniStorici #fondazioneFS #fstrenituristici Viaggia nel tempo a bordo di carrozze d’epoca alla scoperta delle bellezze della Lombardia. Prima corsa: 29/3 con Besanino Express, da Milano Centrale verso la Brianza fino a Lecco sul Lago di Como. Info reglo x.com