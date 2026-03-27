Suicidio Mendico | ipotesi istigazione al vaglio

Le autorità continuano a indagare sulla morte di Paolo Mendico, coinvolgendo due processi giudiziari distinti. La questione riguarda anche un’ipotesi di istigazione al suicidio, che viene al momento valutata come parte delle indagini in corso. Nessuna conclusione ufficiale è stata ancora comunicata, e le forze dell’ordine stanno analizzando diversi elementi emersi nel corso delle attività investigative.

Proseguono le indagini sulla vicenda che coinvolge la morte di Paolo Mendico, al centro di due distinti filoni giudiziari. Da un lato si procede per l’ipotesi di atti persecutori nei confronti di alcuni compagni di classe (quattro, secondo quanto emerge) con l’obiettivo di verificare le denunce presentate dalla famiglia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Federica Torzullo, al vaglio 4 profili social per istigazione al suicidio dei genitori di Carlomagno Genova, morte imprenditore: indaga la Procura, al vaglio pressioni economiche e possibile istigazione al suicidio.Un imprenditore genovese di 52 anni è morto venerdì mattina precipitando nella tromba delle scale di uno stabile in via Ceccardi, una zona non... Una raccolta di contenuti su Suicidio Mendico Temi più discussi: Suicidio di Paolo Mendico, dopo oltre sei mesi si attende una svolta. La procura dei minori: Indagine in evoluzione; Paolo Mendico suicida a scuola a 14 anni, indagati 4 compagni di classe per stalking: Insulti ripetuti; Suicidio di Paolo Mendico, quattro compagni di scuola indagati per stalking: insulti provocarono grave stato d’ansia; Studente di 14 anni suicida a Latina, indagati 4 compagni di classe. Suicidio di Paolo Mendico, dopo oltre sei mesi si attende una svolta. La procura dei minori: «Indagine in evoluzione»A Roma si indaga sui compagni di classe per atti persecutori, mentre la procura di Cassino per istigazione al suicidio ... roma.corriere.it Paolo Mendico suicida a Latina, i diari del 14enne: «Questa scuola è una prigione, un prof mi insulta»Continua il lavoro di analisi dei quaderni di Paolo Mendico, il 14enne morto suicida a Santi Cosma e Damiano per presunti episodi du bullismo a scuola. La psicologa e grafologa Marisa Aloia, ... ilmessaggero.it Per Paolo Mendico, il ragazzo di quattordici anni che si è tolto la vita il primo giorno di scuola nella sua casa di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, si poteva e si doveva intervenire prima. È quanto emerge dalla relazione degli ispettori del Ministero - facebook.com facebook