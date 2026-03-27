Sui social sei la fidanzata di De Martino | Brenda Lodigiani risponde e chiarisce il loro rapporto

Brenda Lodigiani, attrice e comica nota per la partecipazione a GialappaShow, ha commentato le voci che la collegano sentimentalmente a Stefano De Martino. Le indiscrezioni sono circolate recentemente sui social e hanno attirato l’attenzione del pubblico. La comica ha deciso di rispondere pubblicamente per chiarire il suo rapporto con il ballerino e conduttore, senza fornire dettagli aggiuntivi.

L’attrice e comica, protagonista di GialappaShow, ha risposto per la prima volta alle indiscrezioni che la vorrebbero vicina a Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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