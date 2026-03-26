Durante un concerto all’Unipol Forum di Milano dedicato a Rosalía, sono state diffuse immagini che mostrano Stefano De Martino e Brenda Lodigiani insieme. Le foto circolano sui social, attirando l’attenzione degli utenti. La presenza dei due protagonisti nello stesso luogo ha suscitato molte discussioni tra gli spettatori e sui canali online. La vicenda è diventata oggetto di discussione tra gli appassionati di gossip.

Una serata all’Unipol Forum di Milano per assistere al concerto di Rosalía si è trasformata in un nuovo capitolo del gossip che circonda Stefano De Martino e Brenda Lodigiani. I due volti televisivi sono stati avvistati insieme tra il pubblico dello show della popstar catalana, in un’occasione che ha riacceso i riflettori sulla loro presunta relazione. pic.twitter.com3ePRvrhtfu — Pedrangela (@Angelaakz) March 25, 2026 Le immagini che li ritraggono sugli spalti del Forum sono state diffuse sui social network, in particolare su X, dove hanno rapidamente fatto il giro del web. Gli scatti mostrano il conduttore di Affari Tuoi e la conduttrice di Bake Off seduti vicini durante il concerto, alimentando le speculazioni su un legame che andrebbe oltre la semplice collaborazione professionale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Stefano De Martino e Brenda Lodigiani, nuova coppia? Le immagini dal concerto fanno impazzire i social

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