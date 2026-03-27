Lorella Boccia sarà nuovamente in televisione su Rai2 con il programma ‘Pets – Animali del cuore’. La trasmissione ha come obiettivo quello di mostrare il rapporto tra animali e padroni. La messa in onda è prevista prossimamente sulla rete pubblica.

Lorella Boccia torna su Rai2 alla guida di ‘ Pets – Animali del cuore ‘. Il nuovo programma dell’emittente pubblica vuole mostrare il bellissimo rapporto che si instaura tra gli animali e i loro padroni. Scopriamo insieme quando andrà in onda in tv. Pets – Animali del Cuore, conduce Lorella Boccia: quando in tv. Secondo gli ultimi dati Istat, quasi quattro famiglie su 10 hanno almeno un animale domestico. Il legame che si viene a creare con i nostri amici a quattro zampe è equiparato a quello con le persone. C’è chi ha cani, gatti, criceti, pesci, pappagalli o anche animali più esotici che ormai compongono il nostro nucleo familiare. Ed è proprio il rapporto che si instaura tra loro e i proprietari al centro del nuovo programma Rai dal titolo “ Pets – Animali del cuore ”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - ‘Pets – Animali del cuore’ con Lorella Boccia: quando in tv

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