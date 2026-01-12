Fratelli d' Italia Lecco ha una nuova responsabile animali e pets
Fratelli d'Italia Lecco annuncia con piacere la nomina di Egle Rosa come responsabile del dipartimento
Fratelli d’Italia Lecco annuncia la nomina di Egle Rosa a responsabile del dipartimento “Benessere Animale e Pets”, struttura tematica dedicata alla tutela degli animali e alla qualità della vita urbana.Originaria di Lecco, nata il 19 ottobre 1962, Egle Rosa avvia la sua prima attività a 18 anni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Fratelli d'Italia, nomina per l'avvocata Maria Gabriella Di Pentima: è la nuova responsabile del Dipartimento Sanità
Leggi anche: Provincia di Lecco, Hofmann: "Ringrazio Lega e Forza Italia. Stupita da Fratelli d'Italia"
ZAMPERINI: “DA GENNAIO CI SARA’ IN STAZIONE ANCHE LA POLIZIA PROVINCIALE”; Violenza alla stazione di Lecco, tassista ferito: Servono risposte concrete; Il candidato sindaco di centrodestra: ordalia a Lecco; Lecco. I giovani di Lega e Fratelli d'Italia sulla sicurezza in stazione dopo il ferimento di un tassista: Servono presidi stabili.
Fratelli d'Italia Lecco ha una nuova responsabile "animali e pets" - Si tratta di Egle Rosa, 63 anni, titolare di una toelettatrice, a lungo esponente di Casartigiani e Confcommercio. leccotoday.it
Scritta contro i comunisti: si dimette il coordinatore di Fratelli d’Italia Empoli - facebook.com facebook
CIAO!TERMINE ULTIMO PER ISCRIVERSI A FRATELLI D'ITALIA È IL 31 DICEMBRE. Per aver diritto a partecipare alle attività del partito. Ultimi giorni per coinvolgere amici e simpatizzanti, per dare forza al progetto politico e parlamentare. Puoi farlo qui: te x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.