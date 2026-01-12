Fratelli d' Italia Lecco ha una nuova responsabile animali e pets

Fratelli d'Italia Lecco annuncia con piacere la nomina di Egle Rosa come responsabile del dipartimento

Fratelli d’Italia Lecco annuncia la nomina di Egle Rosa a responsabile del dipartimento “Benessere Animale e Pets”, struttura tematica dedicata alla tutela degli animali e alla qualità della vita urbana.Originaria di Lecco, nata il 19 ottobre 1962, Egle Rosa avvia la sua prima attività a 18 anni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

