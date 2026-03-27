Su Bossi resta un solo testimone | Massimo Fini

In un editoriale pubblicato sul Fatto Quotidiano, Massimo Fini ha affermato che Antonio Tajani avrebbe cercato di coinvolgere postumo il Senatùr, definendo questa operazione come un tentativo di

Tetro. In un editoriale sul Fatto Quotidiano, Massimo Fini si dedica a dipingere come mentitore Antonio Tajani, che avrebbe cercato di «arruolare» da morto il Senatùr. La frase del vicepremier e ministro degli Esteri, incriminata dall’articolista quale totale menzogna, è questa: «Con tutta Forza Italia piango la scomparsa di Umberto Bossi, leader storico e fondatore della Lega. Grande amico di Silvio Berlusconi». Fini cita come possibili testimoni alcuni personaggi che però hanno il problema di essere deceduti (Gianfranco Funari) o di aver perso credibilità (Antonio Di Pietro, «ora fa campagna per il Sì», e Vittorio Feltri, «voltagabbana») o di aver cambiato mestiere (Mario Capanna «ora fa il contadino»). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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