La ‘Bossi-Fini’ legge sull’immigrazione ancora in vigore | nasce nel 2002 con il secondo governo Berlusconi

La legge sull’immigrazione nota come ‘Bossi-Fini’ è ancora in vigore e risale al 2002, quando fu approvata durante il secondo governo Berlusconi. La normativa è stata firmata da Umberto Bossi e Gianfranco Fini. Da allora, questa legge rimane in applicazione senza essere stata sostituita o modificata in modo sostanziale.

(Adnkronos) – Porta la firma di Umberto Bossi, insieme a quella di Gianfranco Fini, la legge sull'immigrzione che è ancora in vigore. La Bossi-Fini risale al 2002 ed è sul piano legislativo una delle principali eredità del secondo governo Berlusconi. Da sempre contestata dalla sinistra, ha resistito negli anni senza subire modifiche sostanziali. In estrema. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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