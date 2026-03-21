Fini e l’amico-nemico Bossi | Uniti contro l’invasione dei migranti la nostra legge fece scuola anche a sinistra

Durante i funerali, solo posti in piedi saranno disponibili e l’accesso sarà riservato a familiari, amici e ospiti. La cerimonia si svolgerà senza sedie, con un numero limitato di partecipanti. La chiesa accoglierà esclusivamente queste persone, mentre tutti gli altri dovranno seguire la funzione dall’esterno. La gestione dell’evento è stata organizzata per rispettare queste modalità.

Solo posti in piedi, solo famiglia, amici e ospiti potranno assistere in chiesa ai funerali di Umberto Boss i, in programma domani alle 12 al monastero San Giacomo di Pontida su piazza del Giuramento: l’emiciclo sarà parzialmente chiuso in considerazione anche della presenza di molte figure istituzionali, fra cui la premier Giorgia Meloni, il segretario di Fi e vicepremier Antonio Tajani, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il segretario della Lega Matteo Salvini, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a cui la famiglia del senatur ha affidato l’organizzazione dei funerali, il ministro Roberto Calderoli e ovviamente tutti i governatori e vertici della Lega, dal lombardo Attilio Fontana, a Luca Zaia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fini e l’amico-nemico Bossi: “Uniti contro l’invasione dei migranti, la nostra legge fece scuola anche a sinistra” Articoli correlati La ‘Bossi-Fini’, legge sull’immigrazione ancora in vigore: nasce nel 2002 con il secondo governo Berlusconi(Adnkronos) – Porta la firma di Umberto Bossi, insieme a quella di Gianfranco Fini, la legge sull'immigrzione che è ancora in vigore. Sinistra sfascia-Europa, sanatoria di 500mila migranti in Spagna. Sanchez: “Giorno storico”. L’ira di Vox: “Assurda invasione”Porte aperte ai migranti, nella Spagna di Sanchez, alla faccia della linea europea di controllo dei flussi e di blindatura delle frontiere annunciata... Approfondimenti e contenuti su Fini e l'amico nemico Bossi Uniti... Discussioni sull' argomento Notizie da un amico in Libano; Servizio civile, ecco i venti posti in provincia. C’è tempo fino a martedì 8 aprile; Ghosting tra amici: come gestire il silenzio di chi se n'è andato senza spiegazioni; L’ho stretta in braccio mentre moriva. L’amico di Lucia racconta la tragedia. L’urlo, la corsa, la veglia fino all’alba. L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Trovati 20 involucri analoghi contenenti complessivamente circa 25 grammi di marijuana e ulteriori 5 involucri di cocaina facebook Bando Erasmus+ #UniCamillus 2026/27 Borse di mobilità per fini di studio Scadenza candidature: 16/03/2026 ore 12. Info: unicamillus.org/studenti/scamb… #Erasmus #MobilitàInternazionale #mobility x.com