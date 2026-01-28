Via libera ai metal detector nelle scuole | cosa prevede la nuova direttiva del governo

Dopo la morte di Aba Youssef, il governo ha deciso di introdurre i metal detector nelle scuole. La nuova direttiva permette di effettuare controlli più severi per cercare armi e oggetti pericolosi tra gli studenti. La misura arriva in seguito al tragico episodio che ha sconvolto la comunità scolastica.

