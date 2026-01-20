Francavilla pubblicato il bando per la gestione dello stadio | concessione triennale
Il Comune di Francavilla al Mare ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento della gestione triennale dello stadio comunale Nino Cerullo e Rocco Acerra, situato in contrada Valle Anzuca. La procedura mira a individuare un soggetto qualificato per la cura e l’utilizzo dell’impianto, garantendo servizi e manutenzione in conformità con le normative vigenti. La scadenza per la presentazione delle offerte è disponibile nel bando ufficiale.
Il Comune di Francavilla al Mare ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo comunale "Stadio Nino Cerullo e Rocco Acerra", situato in contrada Valle Anzuca.La gara prevede l’affidamento in gestione esclusiva del complesso sportivo, che comprende un.🔗 Leggi su Chietitoday.it
