Il bando per realizzare passerelle per disabili si ferma senza nessuna proposta. Il Comune aveva aperto le iscrizioni, ma nessuno ha presentato domanda. Le opposizioni criticano duramente, parlando di fallimento totale. L’amministrazione risponde, accusando le minoranze di usare il tema della disabilità per motivi politici e di non aver mai proposto soluzioni concrete. La polemica tra le parti si infiamma, mentre il problema delle barriere architettoniche resta irrisolto.

Il bando per abbattere le barriere architettoniche va deserto, e in consiglio scoppia la polemica. Mentre le opposizioni parlano di "fallimento" l’amministrazione replica prendendo le distanze accusando la minoranza di "strumentalizzare il tema della disabilità per mancanza di proposte politiche e qualifica chi lo fa". Tutto ha avuto inizio qualche mese fa quando l’amministrazione ha stanziato contributi una tantum, a fondo perduto, destinati ai commercianti del centro storico con l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche e rendere i negozi accessibili a tutti, sostenendo l’acquisto di rampe mobili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caso delle passerelle per disabili. Bando deserto: "Sono irrealizzabili"

