Studenti e volontari si prendono cura della scuola Martoglio di Belpasso insieme ai militari di Sigonella

Studenti e volontari stanno lavorando insieme per migliorare l’aspetto della scuola Martoglio di Belpasso, coinvolgendo anche i militari di Sigonella. L’attività di riqualificazione è in corso e continuerà anche nel fine settimana, con iniziative programmate per il sabato mattina. Il progetto prevede interventi di manutenzione e decorazione per l’edificio scolastico.

Domani, a partire dalle ore 9.30, si terrà il terzo appuntamento di un’iniziativa che sta diventando simbolo di collaborazione, partecipazione e senso civico Prosegue senza sosta e con entusiasmo il progetto di abbellimento dell’istituto comprensivo Martoglio di Belpasso: domani, sabato 28 marzo, a partire dalle ore 9.30, si terrà il terzo appuntamento di un’iniziativa che sta diventando simbolo di collaborazione, partecipazione e senso civico. “Squadra che vince non si cambia”, sottolinea Alberto Lunetta, responsabile relazioni esterne della Nas Sigonella; una formula che descrive perfettamente lo spirito di questa esperienza, capace di rinnovarsi ogni volta con ancora più energia e coinvolgimento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Studenti e volontari si prendono cura della scuola Martoglio di Belpasso insieme ai militari di Sigonella Articoli correlati Scuola e volontari scout si prederanno cura dei tre orti urbani affidati dal Comune di TuglieTUGLIE – Prende corpo in quel di Tuglie il progetto degli “Orti di Puglia”, annunciato lo scorso anno, e affidati alla gestione della comunità... Oltre 7 milioni di italiani si prendono cura di un familiare fragile: arriva il documentario che dà voce ai «caregiver invisibili»Il film intreccia più di dieci storie, costruendo un racconto corale che attraversa amore, solitudine, burocrazia e resilienza.