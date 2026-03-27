A Formia, l’amministrazione comunale non ha ancora comunicato nulla sulla sospensione o proroga del servizio di parcheggio a pagamento nelle strisce blu, nonostante la scadenza della precedente proroga. La mancanza di aggiornamenti ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini e gli esercenti, che attendono chiarimenti ufficiali sulla gestione futura del servizio.

“Desta forte preoccupazione il totale silenzio dell’amministrazione comunale di Formia in merito alla gestione delle strisce blu, a seguito della scadenza della proroga relativa al servizio. Ben 4 anni e mezzo per internalizzare il servizio e non si ci è riusciti costringendo ora le maestranze persino in cassa integrazione e con stipendi ridotti”: inizia così una nota della Lega di Formia che interviene in merito al servizio dei parcheggi a pagamento. “Ad oggi, cittadini e operatori economici si trovano in una situazione di incertezza, senza alcuna comunicazione ufficiale che chiarisca quali siano le modalità di gestione attuali, le eventuali nuove disposizioni o le prospettive future del servizio di sosta a pagamento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Strisce blu a Formia: “Silenzio dell’amministrazione sulla scadenza della proroga”

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