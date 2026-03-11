Qualiano interrogazione sulla viabilità | traffico e strisce blu nel mirino

A Qualiano, i consiglieri Di Procolo e Russo hanno presentato un’interrogazione sulla viabilità cittadina, focalizzandosi su traffico, segnaletica, parcheggi a pagamento e l’organizzazione della Polizia Municipale nel centro urbano. La richiesta si concentra su chiarimenti riguardo alle modalità di gestione e alle condizioni attuali di queste tematiche, senza entrare in analisi o motivazioni.

I consiglieri Di Procolo e Russo chiedono chiarimenti su traffico, segnaletica, parcheggi a pagamento e organizzazione della Polizia Municipale nel centro urbano. La viabilità del centro urbano di Qualiano torna al centro del dibattito politico. I consiglieri comunali Vittorio Di Procolo e Paolo Russo hanno presentato un’interrogazione consiliare rivolta al sindaco, all’assessore competente e al comandante della Polizia Municipale per chiedere chiarimenti sulla gestione del traffico cittadino, sul sistema dei parcheggi a pagamento e sull’organizzazione del servizio di vigilanza urbana. Il documento punta i riflettori sulle criticità che, secondo i firmatari, si sarebbero accentuate negli ultimi anni a seguito delle modifiche apportate alla circolazione nell’area di Piazza Rosselli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, interrogazione sulla viabilità: traffico e strisce blu nel mirino Articoli correlati Strisce blu perfette, strisce pedonali che spariscono: le foto dei lettori sulle “zebre” sbiadite a ComoLa segnalazione (con immagini) mette il dito nella piaga: parcheggi a pagamento ben tracciati e ben visibili, mentre in diversi punti le strisce... Leggi anche: Il paradosso degli ausiliari del traffico a Napoli che nessuno conosce: non fanno multe solo sulle strisce blu ed è tutto legale Una raccolta di contenuti su Qualiano interrogazione sulla viabilità... Nuova Cusano: interrogazione sulla condizione di degrado di via PugliaI consiglieri di opposizione di Cusano chiedono chiarimenti e interventi urgenti sul degrado di via Puglia e la sicurezza stradale. fremondoweb.com Cusano Mutri, interrogazione dell’opposizione sul dissesto in via PugliaI consiglieri comunali di opposizione del gruppo Nuova Cusano – il capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo – tornano a porre l’attenzione sul tema della sicur ... ntr24.tv