Cataneo duro con gli ex alleati sulle strisce blu | Paradosso di un' amministrazione senza bussola!

Pasquale Cataneo critica duramente l’amministrazione Episcopo, accusandola di aver dimenticato il buon senso nella gestione delle strisce blu. Secondo il consigliere di Forza Italia, la decisione di aumentare i parcheggi a pagamento in via Vittime Civili e zone vicine dimostra un disorientamento evidente. Cataneo sottolinea come questa scelta crei confusione tra cittadini e operatori, evidenziando un vero e proprio paradosso amministrativo. La situazione resta irrisolta mentre le polemiche si intensificano.

Perché, incalza il consigliere comunale, "la collaborazione dei cittadini si ottiene con l'organizzazione, non con i diktat che stravolgono la vita quotidiana". Da qui l'appello ad agire immediatamente per mettere ordine agli interventi nelle vie cittadine.