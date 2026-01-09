Scatta il conto alla rovescia per la riapertura delle piste da sci a Gambarie | tutte le info

Sta per riprendere la stagione sciistica a Gambarie. Le operazioni di manutenzione e collaudo degli impianti sono in corso, garantendo un ritorno in sicurezza alle piste. Ecco tutte le informazioni utili sulla riapertura e le precauzioni da seguire per un’esperienza invernale in tranquillità. Un aggiornamento importante per gli appassionati di sport sulla neve nel territorio, con dettagli sulle date e le misure di sicurezza adottate.

Buone notizie per gli amanti della neve e degli sport invernali:"Sono ufficialmente iniziate le attività di manutenzione e di collaudo degli impianti sciistici di Gambarie, passaggio fondamentale per consentire la riapertura delle piste in totale sicurezza".Ad annunciarlo è il sindaco Francesco.

