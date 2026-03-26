Strage di Altavilla partecipò a torture e omicidio di madre e fratelli | figlia assolta in appello

Una ragazza di 17 anni coinvolta in un caso di omicidio e torture durante la strage di Altavilla è stata assolta in appello. In primo grado, era stata condannata a 12 anni e 8 mesi, ma la sentenza è stata modificata dai giudici di secondo grado. La vicenda riguarda la morte di una madre e dei suoi figli in un episodio avvenuto alcuni anni fa.

Aveva 17 anni quando due anni fa si consumò la strage di Altavilla, in provincia di Palermo, al culmine di una escalation dell'orrore tra riti pseudo-religiosi per scacciare il demonio, torture indicibili e un triplice omicidio che sconvolse la piccola cittadina. Sopravvissuta al delirio mistico dei "fratelli di dio", così si auto-definirono gli adulti sotto processo, agli investigatori che la trovarono addormentata in camera - mentre nelle altre stanze c'erano i cadaveri di Kevin, 16 anni, ed Emanuel di 5 - lei confessò subito di avere partecipato agli omicidi della madre Antonella Salamone e dei due fratelli. Condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi la ragazza - ora diciannovenne - è stata assolta in appello. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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